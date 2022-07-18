Курганскому департаменту требуется экономист 1 категории

Департамент информационной и внутренней политики Курганской области приглашает на работу экономиста 1 категории службы бухгалтерского учета и отчетности. Мы предлагаем вам стать частью нашей команды!

Гарантируем:

- интересную работу и достойную оплату;

- полный соцпакет;

- занятость и востребованность.

Требования: высшее профильное образование, опыт работы.

По всем интересующим вопросам обращаться: Меньщикова Елена Александровна, тел.42-91-75. Можете присылать ваши резюме на эл. почту menshikova_ea@kurganobl.ru

Фото:freepik.com

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