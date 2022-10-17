Курганской области дополнительно выделят 182 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Правительство России приняло решение дополнительно выделить 24 млрд рублей на продолжение программ в 43 регионах. Среди них – Курганская и Челябинская области, которые получат из федерального бюджета 190 млн и 182 млн рублей соответственно, что позволит сохранить темпы ликвидации аварийного жилищного фонда. По словам полпреда УрФО Владимира Якушева, на темпах реализации программ негативно отражается удорожание строительных материалов. Соответствующую инициативу губернаторов данных регионов Текслера и Шумкова ранее поддержал уральский полпред.

Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Уральского ФО, также заявил, что в 2023 году три региона: Тюменская, Челябинская, Курганская области планируют завершить исполнение региональных программ переселения жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года .

По словам полпреда, план переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2022 годы в УрФО перевыполнен. Предполагалось, что по региональным адресным программам расселения с привлечением средств ППК «Фонд развития территорий» жилищные условия улучшат 49,6 тысяч жителей. Но уже к началу осени новоселье отметили 54,3 тысячи человек.

Фото полпредства УрФО.

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