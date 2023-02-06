Курганской области не было бы, если бы не... казаки

Сегодня, 6 февраля, Курганская область празднует свое 80-летие. Нашего региона не было бы, если бы не... казаки. Они пришли на эту землю с Тимофеем Невежиным в XVII веке и закрепили ее за Россией.

- В то время Российская империя только создавалась, и казаки укрепляли границы Российской империи – создавали форпосты, ставили крепости, защищали рубежи Родины от набегов южных соседей, - рассказал «Новому миру» заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области Дмитрий Исаев.

На новых землях казаки вели сельское хозяйство. Потомки первопроходцев занимаются этим и поныне.

- И сейчас на территории Курганской области очень много крестьянско-фермерских хозяйств, возглавляемых потомственными казаками, - указал собеседник нашего издания.

Не забывают казаки и о военной службе. По словам Дмитрия Исаева, многие курганские казаки уходят добровольцами на специальную военную операцию и участвуют в боевых действиях в составе казачьей бригады «Дон» и казачьего отряд «Ермак».

Военное искусство у казаков в крови. Они учат ему своих сыновей с малого детства.

- До 6 лет ребенка воспитывает мама, а потом – казаки. Его учат владеть шашкой, стрельбе, то есть готовят настоящего защитника Родины, - указал Дмитрий Исаев.

Казачья культура вообще уникальна. Она вобрала в себя традиции соседних народов. Сейчас в Курганской области казачья культура возрождается.

- Проводятся различные казачьи фестивали, казачьи интерактивы, классы, ведется работа с молодежью, подрастающему поколению рассказывается история казачества, - сообщил Дмитрий Исаев.

Казаки Оренбургского казачьего войска поздравляют Курганскую область с 80-летием.

- Казаки всегда были верными сынами Отечества и своей малой родины. Уверен, мы и в дальнейшем внесем свой вклад в развитие Курганской области и принесем ей огромную пользу! – заявил заместитель войскового атамана Оренбургского войскового казачьего общества по Курганской области.

Николай Волков.

Фото Медиахолдинга «Новый мир».