Курганской областной больнице имени Красного креста выделят 24 млн рублей на ремонт оперблока

Из областного бюджета выделят 24 млн рублей на ремонт операционного блока детской больницы имени Красного креста. Ещё 20 млн рублей добавят на обновление оборудования. Об этом сегодня сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Уверен, коллеги меня поддержат. Потому что ребятишкам – лучшее», - отметил глава региона. Сегодня, 24 ноября, он побывал в областной детской больнице имени Красного креста в городе Кургане.

«Руководство и персонал просто молодцы. Специалисты здесь классные - и ветераны, и молодёжь», - написал в своём телеграм-канале глава региона.

Губернатор отметил, что ремонт сделан почти везде, а в последние годы сюда поставили отличное высокотехнологичное оборудование. «Очевидно, что только операционный блок учреждения, мягко говоря, уже не соответствует требованиям времени. Объект не проходит ни по каким программам», - прокомментировал Вадим Шумков.

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