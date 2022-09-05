Курганской школе присвоили имя Героя Советского Союза

Курганской школе № 44 присвоено имя Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Крутикова.

Приветствуя учащихся школы, гостей и участников церемонии, глава города Елена Ситникова отметила, что помнить о героях Отечества – это наш священный долг.

- В этом году, в мае, мы отмечали 77-ую годовщину победы в Великой Отечественной войне. Целая жизнь прошла с тех пор, выросло не одно поколение курганцев, но наш город, регион, школа, где когда-то учился Дмитрий Михайлович, помнят своего героя. Мы и дальше бережно будем хранить память о нём и о других героях, которые нам подарили победу, - сказала она.

По словам Елены Вячеславовны, на примере Дмитрия Крутикова будет воспитываться молодое поколение курганцев, в том числе ребята, которые сегодня учатся в 44-ой школе.

Елена Ситникова также поблагодарила ветеранов за трепетное отношение к вопросам сохранения исторической памяти и пожелала всем доброго здоровья, счастья и мирного неба над головой.

В честь этого памятного события на фасаде школы № 44 была установлена мемориальная доска, сообщили в пресс-службе администрации города.

Участники церемонии также почтили минутой молчания память Дмитрия Крутикова и всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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