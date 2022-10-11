Курганскую медицину возвращают к жизни

Прошло 4 года, как Вадим Шумков возглавил Курганскую область. «Новый мир» продолжает серию публикаций о том, что сделано за этот период губернатором и его командой. Сегодняшняя тема – развитие системы здравоохранения региона.

Бесплатное и качественное медицинское обслуживание — право, гарантированное гражданам Конституцией Российской Федерации. Для этого, начиная с 2019 года, после прихода на пост губернатора Вадима Шумкова, в Курганской области приобретено 209 машин неотложной помощи, 264 единицы крупного медицинского оборудования, в сельской местности установлено 59 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий с оборудованием.

- Помимо этого проведен капитальный ремонт 239 объектов медицины на общую сумму 1 млрд 950 млн рублей. Проводится модернизация всех крупных медицинских организаций города Кургана – Областной клинической больницы, Больницы скорой медицинской помощи, Городской больницы №2, Областного онкологического диспансера, Областной инфекционной больницы, Госпиталя для ветеранов войн, детской и взрослой поликлиник, - рассказала «Новому миру» заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Добавим, что в дополнение к существующим в настоящий момент в областном центре строится хирургический корпус онкологического диспансера, новая детская поликлиника и Областная консультативная поликлиника. По утверждению Ларисы Кокориной, новые объекты будут оснащены современнейшим медицинским оборудованием.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.