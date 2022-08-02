Курганскую молодежь отправили на «Утро» в Ханты-Манскийск

Делегация Курганской области отправилась на первую смену форума «УТРО». 27 зауральцев примут участие в работе площадок «Эко-сообщества», «Урбанистические сообщества» и «Креативные сообщества». В Ханты-Мансийске участники первой смены могут пробыть до 5 августа, сообщает Молодежный портал Зауралья prospekt45.ru.

В состав делегации вошли лидеры сообщества, активисты, волонтёры, победители различных молодёжных конкурсов, специалисты по работе с молодёжью. На протяжении смены участники получат новые знания и опыт в сфере развития формальных и неформальных сообществ. Участники площадки «Эко-сообщества» повысят уровень управления проектами в сфере экологии. На площадке «Урбанистические сообщества» сформируют устойчивое развитие деятельности молодёжных урбанистических сообществ Урала. На «Креативных сообществах» создадут стартовые условий для создания сообщества лидеров креативного развития как современного механизма участия молодежи в социально-экономическом развитии территорий. Впервые на форуме «УТРО» появилась площадка для специалистов по работе с молодёжью. В завершении программы участники получат удостоверение о повышении квалификации.

«Настрой нашей делегации очень бодрый, несмотря на долгую дорогу до Ханты-Мансийска. Форум, по традиции, стал очень ярким и креативным. Первый день, но уже очень много впечатлений. Впереди работа площадок и защита шести проектов от ребят из Курганской области», — смогла сообщить руководитель делегации от Курганской области на первой смене Наталья Шемякина.

Участники первой смены на «УТРЕ» оформили арт-объект. Наш регион обустроил чайную «За Уралом теплее», где ребята смогут провести вечер в приятной компании за чашкой чая и оставить себе на память частичку Зауралья — открытка с природными достопримечательностями региона.

По информации prospekt45.ru.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.