Курганскую область в пожароопасный сезон будут патрулировать силовики

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова в пожароопасный сезон в регионе начнут действовать патрульные группы. В них войдут представители бюджетных организаций, органов местного самоуправления, федеральных структур и добровольцы. Об этом сегодня, 14 марта, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- В прошлом году действовало 900 патрульных групп, на сегодняшний день их уже 1155. Помимо перечисленных категорий служащих в них в нынешнем году будут включены сотрудники прокуратуры, полиции, Росгвардии и МЧС, - сообщил Олег Поршаков.

По его словам, в пожароопасный сезон патрулирование будет вестись ежесуточно с 8 до 14 часов и с 15 до 23 часов, а в выходные и праздничные дни – в усиленном режиме.

Как ранее сообщал «Новый мир», подготовка к пожароопасному сезону в Курганской области началась еще прошлой осенью. На данный момент в регионе опахано 83% населенных пунктов, у 86% убрана сухая растительность в самих поселениях и на прилегающих территориях.

Николай Волков.

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