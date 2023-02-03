Курганскую общественность призвали учиться хорошо понимать контекст жизни молодёжи

Директор Института молодёжи, заместитель председателя Экспертного Совета при Комитете Государственной Думы по молодёжной политике Николай Бажитов принял участие в областном семинаре-совещании муниципальных специалистов по делам молодёжи и руководителей организаций дополнительного образования, который прошёл в Комплексе отдыха и развития в селе Чумляк Щучанского округа.

Гость поделился опытом работы в данной сфере, рассказал о ценностных ориентирах современной молодëжи.В формате деловой игры участники освоили эффективные модели взаимодействия с молодёжью, после чего состоялся обмен мнениями. Федеральный эксперт рассказал, что наиболее важно для специалиста по работе с молодёжью знать и понимать контекст жизни молодого человека. Тогда работа будет более эффективной и результативной.

Во второй день Бажитов провёл ряд мероприятий в Кургане. Во время встречи со студентами Курганского госуниверситета, обучающимися по специальности «Организация работы с молодёжью» Николай Бажитов отметил, что Курганская область — это регион с богатой и серьёзной историей в деле подготовки специалистов ОРМ.

Как сообщает Молодежный портал PROSPEKT45.RU, на площадке мультицентра «Скрепка» эксперт по молодёжной политике провёл встречу с заместителями директоров по воспитательной работе школ и учреждений профессиональных образовательных организаций города Кургана, со специалистами Центра развития современных компетенций. Участники сами составили список вопросов, на которые Бажитов ответил в ходе встречи. Обсудили ключевые вызовы в работе, психологический возраст современной молодежи, поговорили о привычках молодых людей, отношение к современным проблемам.

«Мы сегодня живём в быстроменяющемся мире, где социально-экономическая ситуация трансформируется, молодёжная среда тоже меняется очень быстро. И специалист по работе с молодёжью должен уметь очень аккуратно, но эффективно ориентироваться в этих постоянно меняющихся условиях работы. Поддержание такой профессиональной «современности», актуальности для специалиста по работе с молодёжью становится одним из важнейших требований. Постоянно нужно учиться новому, поддерживать в себе компетенцию «молодёжности», то есть хорошо понимать контекст жизни молодого человека: чем он интересуется, как проводит время. Важно уметь с этим контекстом работать, учитывать во всём, что ты в своей работе предлагаешь. Если этот контекст конструктивный, нужно работать над усилением результатов; а если деструктивный — необходимо нивелировать минусы и дальше помогать молодому человеку влиться в конструктивные практики», — цитирует Николая Бажитова областной департамент образования.