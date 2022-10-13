Курганстальмост представил свою экспозицию на международной выставке-форуме

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в столице Татарстана работает Международная специализированная выставка-форум «Дорога-2022».

Весомо и актуально представлено на ней ЗАО «Курганстальмост». Курганское предприятие представлено на едином объёмном стенде предприятий-партнёров — лидеров в своих областях: ЗАО «Курганстальмост», АО «Мостострой-11», НПО «ВМП». Компании объединены работой над крупнейшими проектами страны. Один из которых — автомобильная скоростная дорога «Москва — Казань — Екатеринбург» — М-12.

Причем вышеназванная скоростная автотрасса как стратегически значимый транспортный маршрут станет одной из ключевых тем выставки-форума «Дороги-2022». Вклад Курганстальмоста в строительство разных участков М-12 — около 51 тысячи тонн металлоконструкций, бОльшая половина из которых уже изготовлена и отгружена.

Выставка-форум «Дорога» — это крупнейшая в стране отраслевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса России из Министерства транспорта Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ. Гостями и участниками дискуссий и круглых столов станут производители материалов и дорожно-строительной техники, представители науки и бизнеса.

В павильонах масштабной экспозиции представлены новинки дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.

Отметим, что в официальной группе «Вконтакте» предприятия появилось сообщение о том, что по версии Федерального агентства по техническому регулированию и технологии ЗАО «Курганстальмост» включен в список 100 лучших предприятий России. К сообщению прилагается соответствующий сертификат.

По информации пресс-службы ЗАО «Курганстальмост»

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