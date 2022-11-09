Курганстальмост работает быстрее графика

Сегодня в сборосварочном производстве Курганстальмоста побывал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Глава региона вручил Благодарственные письма работникам предприятия – они выполнили особо важное государственное задание. В своём телеграм-канале Вадим Шумков отметил: «То, на что должно было уйти от 2 до 3 месяцев, сделали за неделю. Не подвели! Поблагодарил их от себя и от руководства Правительства РФ».

Курганстальмост изготовил в ускоренном порядке буквально за неделю огромный объем продукции. Работники сделали не просто то, что в их силах – они сделали гораздо больше. В наши дни предприятие работает не только по основному профилю, но и строит детские сады, объекты медицины и спорта в нашем регионе.

«Кроме этого, на площадке завода готовится к запуску новый инвестиционный проект по производству промышленной вентиляции. И скоро в Катайске заработает завод сухих смесей, достройка которого ведётся в настоящее время», - сообщил глава региона.

В группе «Курганстальмост» социальной сети «ВКонтакте» опубликовано видео диалога губернатора и директора предприятия. Генеральный директор ЗАО «Курганстальмост» Дмитрий Парышев ответил на поздравления: «Приятно, когда есть такие поручения, наш коллектив всегда готов их выполнять. Это уже не первый такой объект. Лучше, конечно, чтобы всё было планомерно, но... Наш коллектив готов ко всему. И я ему благодарен».

Фото губернатора Курганской области со страницы ВКонтакте

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