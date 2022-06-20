Кургнцы собираются «По четвергам у Розена»

У Детской школы искусств № 1 прошёл музыкальный вечер «Ритм зажигает сердца».

Выступили танцевальный коллектив «Магия танца» и театра песни «Маленький город», куда входят участники в возрасте 50+. Среди них - призёры конкурсов и начинающие танцоры. Артисты рассказывают, что регулярные занятия танцами заряжают энергией, поднимают настроение и продлевают молодость.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, с сольными номерами выступили молодые преподаватели Детской школы искусств № 1. Также в рамках программы прошёл мастер-класс по изготовлению оберега «Кукла-травушка». По старинной традиции куклу-оберег изготавливают в Духов день, который прошёл в понедельник. После этого праздника приходит жара, уходит нечистая сила и люди заготавливают травы. Куклу мастерили из свежих трав, перевязывая нитями и лентами. Важно было вложить в куклу своё пожелание, тем самым запастись удачей на год.

Напомним, творческие вечера в сквере-саду барона Розена проходят каждый четверг в 18:30 и продолжатся до конца лета.

Фотографии Кристины Бодровой.

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