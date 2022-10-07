Курсанты Курганского погранинститута учат школьников выносить флаг

Сегодня в школах города курсанты Курганского пограничного института обучали знамённые группы правильному выносу флага. Во дворе Центра образования собрались ученики из 12 лицея, Центра образования, 44 и 46 школ. Курсанты в очередной раз приехали, чтобы провести тренировку церемониала выноса флага РФ.

Заместитель директора Департамента образования и науки Курганской области Иван Хлебников рассказал о патриотическом воспитании в школах: «Благодаря совместной деятельности с погранинститутом мы реализуем различные проекты по патриотическому воспитанию. В течение года они проходят на территории всей области. Последние несколько недель для учащихся курганских школ был реализован проект, благодаря которому прошли практические тренировки знамённой группы. С начала этого учебного года в наши школы вернулась традиция проведения еженедельных линеек, в рамках которых флаг либо поднимается, либо выносится знамённой группой. Для того чтобы получить практические навыки торжественного выноса государственного флага, был реализован проект. Для ребят тоже очень показательно, торжественно быть в составе знамённой группы. Очень здорово, что здесь навыками практической подготовки делятся курсанты военного вуза».

В знамённые группы попадают не все – в школах проходил отбор. «Привезли самых лучших учеников для этого почётного обучения, чтобы наши дети умели достойно нести флаг. У нас знамённая группа, которая на все школьные мероприятия выносит флаг России. Дети с удовольствием ходят, понимают, что это ответственно, важно и нужно. В школе большой блок патриотических мероприятий. Почти на каждом уроке рассказывается про патриотизм, также есть и внеурочные мероприятия», – поделилась педагог школы №44 Анна Матвеева.

Знамённые группы сформировались перед началом учебного года. Курсанты КПИ посещают тренировки и рассказывают ребятам, как правильно маршировать, нести флаг, разворачиваться. Ученик Центра образования Сергей Звягинцев рассказал об успехах в обучении: «У нас было около 8-9 тренировок – понедельник, среда, пятница. Не всё сразу получалось. Иногда шли не вместе – кто-то быстрее, кто-то медленнее, а потом научились. Сложно было поворачивать в строю. Интересно учиться поднимать флаг, маршировать». Юноша показал, как правильно нужно ходить. Флаг необходимо держать ровно перед собой, высоко. А многие, как рассказал Сергей, флаг держали неустойчиво – поэтому переучивались, тренировались больше.

Учащийся лицея №12 Фёдор Дугин отметил необходимость патриотического воспитания в школе: «Это мероприятие помогает правильно маршировать, и это очень важно для учеников всей школы. Это развивает дисциплину и, что важно, патриотизм. В детстве хотел стать полицейским – пойти в военное училище. Теперь решил стать инженером, но считаю, что такая практика нужна в школах. Каждый мужчина, пусть и каждый второй, пойдёт в армию. Там они будут развивать марширование и дисциплину. Я думаю, эта практика, которая сейчас проходит, нам помогает».

Курсанты учат «до талого». На вопрос «Когда мы заканчиваем?» ответили: «Как будут улучшения результатов». В конце тренировки участники знамённых групп уже уверенно шагали по маршруту, а флаг гордо возвышался над их головами.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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