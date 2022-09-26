Куртамыш отправил первых бойцов

Сегодня, 26 сентября, в 9 часов утра от здания военного комиссариата состоялась первая отправка жителей Куртамышскогоокруга, которые подлежат частичной мобилизации, объявленной в стране 21 сентября. Ребята будут храбро защищать интересы России. Со всей области сегодня уезжают мобилизованные.

Житель Куртамыша прокомментировал пришедшую повестку на своей странице в соцсети: «Ни шагу назад даже для разбега!». Этот настрой чувствовался во время отправки и в рядах мобилизованных. Неоднократные обстрелы со стороны Украины приграничных областей нашей страны, постоянные угрозы России со стороны НАТО и агрессивные политические нападки Запада должны быть прекращены.

Ребят поддержали заместитель главы Куртамышского муниципального округа Андрей Максунов, военный комиссар по Куртамышскому и Целинному районам Николай Стенин. Также они ответили на все вопросы. Иерей храма святых апостолов Петра и Павла, отец Андрей Чапочкин поговорил с мобилизованными и окропил их святой водой. Ребятам кричали слова поддержки их близкие. В интернете жители Куртамыша пожелали бойцам вернуться живыми, пожелали победы.

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова для мобилизованных в центрах сборов проведут краткое обучение помимо того, что они пройдут позже. Семьи мобилизованных будут находиться под патронажем в органах местного самоуправления и социальной защиты населения. Следующая отправка состоится 28 сентября.

Информация и фото из группы «ВКонтакте» газеты «Куртамышская нива».

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