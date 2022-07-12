Куртамыш отпраздновал 277-й день рождения

На выходных, 9 июля город Куртамыш отпраздновал уже 277-й день рождения. Праздник прошел в центре города и завершился вечерним ярким салютом.

Этот праздник объединил вокруг себя людей разных возрастов, взглядов и интересов. На сцене были и народные танцы, и эстрадный вокал, и яркие представления. Конечно выступил и Глава муниципального округа Андрей Гвоздёв: наградил активистов призами и поздравил горожан с Днём города, пожелав всем счастья, спокойствия и мирного неба.

На площади, где и проходило мероприятие, открылась самая настоящая ярмарка! От уличной еды и кафе до сувениров и даже различных тиров, конкурсов.

«С каждым годом город преображается! Обустраивают новые площадки для отдыха, развивают инфраструктуру. Сегодня звучала хорошая музыка, много выступлений увидела! Очень рада, что пришла сюда посмотреть на день города!» - рассказала жительница Куртамыша, Владлена Волошенко.

Действительно, гости праздника с восхищением смотрели на сцену, следили за движениями танцоров, слушали красивые песни. Этот концерт был подготовлен Мишкинским и Куртамышским культурными центрами и их хореографическими ансамблями.

Куртамыш развивается с каждым годом всё больше, открывая новые места для творчества и деятельности молодёжи, что безусловно заслуживает похвалы.

Когда уже стемнело, вся площадь озарилась яркими фонарями и разноцветными огоньками, а поздним вечером жители наблюдали большой праздничный салют

Информация предоставлена молодежным порталом Зауралья «prospekt45».