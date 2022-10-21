Куртамышская районная больница имени К.И. Золотавина отметила 130-летие

Сегодня, 21 октября, отмечали 130-летие Куртамышской центральной районной больницы имени К.И. Золотавина.

Поздравить юбиляров пришли представители медицинской общественности, муниципальной власти, законодательных органов разных уровней. Теплые слова признания и благодарности выразили в адрес ветеранов здравоохранения, которые долгие годы работали на благо района.

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами и выступлением творческих коллективов.

Согласно историческим справкам, комплекс зданий Куртамышской центральной районной больницы введен в эксплуатацию в 1986 году. За последние годы медицинское учреждение преобразилось.

Отметим, что ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести в регионе модернизацию медучреждений.

С января 2021 года по сентябрь 2022 года только по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» провели капитальный ремонт поликлиники, отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт в селе Белоногово, смонтировали кислородопровод и кислородную рампу в инфекционном отделении, заменили лифт стационара и капитально отремонтировали кабинет маммографии.

Смонтирован модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Камаган. Больница пополнилась 6 автомобилями, 2 специальными передвижными медицинскими комплексами, а также маммографическим аппаратом. Также подходит к завершению капитальный ремонт здания поликлиники.

По программе развития паллиативной медицинской помощи приобретен автомобиль «Гранта», за счет средств Территориального фонда ОМС приобретен и установлен флюорограф, появились и 2 автомобиля скорой медицинской помощи. Также в текущем году проводится ремонт входной группы стационара.