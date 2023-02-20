Куртамышские кадеты — абсолютные победители областных стартов по школьному биатлону

Абсолютным победителем областных соревнований «Биатлон в школу. Биатлон в ГТО» стала команда Губернаторской Куртамышской кадетской школы-интерната. Куртамышане заняли первые места в командном зачете, в младшей и старшей группах. Всего в спортивных состязаниях, которые прошли сегодня, 20 февраля, в Шадринске, приняли участие сильнейшие команды муниципальных этапов из Катайска, Шатрово, Далматово, Каргаполье, Кургана, Шадринского и Куртамышского округов, а также команды губернаторских кадетских школ из Шадринска, Куртамыша.

Состав команды – два юноши и две девушки. Ребятам предстояло выполнить челночный бег, затем сделать упражнение «пресс», и только потом выполнить стрельбу из винтовок. Те, кто допускал ошибки, делали дополнительно отжимания.

«Соревнования такого уровня с использованием мобильных биатлонных комплексов в нашей области прошли впервые. Все ребята показали хорошую подготовку, особенно порадовали куртамышские кадеты. Молодцы, будущие защитники Отечества! Уверен, что реализация проекта «Биатлон в школу. Биатлон в ГТО» в регионе позволит ребятам в дальнейшем участвовать не только на областном, но и выходить на окружной, и федеральный уровни», - полагает директор департамента образования и науки Андрей Кочеров, который в это время наблюдал за биатлонными соревнованиями.

По данным департамента образования, проект «Биатлон в Школу. Биатлон в ГТО» реализуется в области при поддержке шадринского завода «Технокерамика». Инвестиции в проект уже превысили 20 миллионов рублей, биатлонные комплексы уже есть в 89 образовательных учреждениях региона.

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