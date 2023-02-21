Куртамышские школьники приступили к освоению новой специальности

Курганские школьники продолжают осваивать профессии без отрыва от учебы. Напомним, в сентябре прошлого года в Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова стартовал проект «Первая рабочая профессия».

В Куртамыше площадкой для его реализации стал Куртамышский филиал Курганского педагогического колледжа. А первыми участниками проекта стали учащиеся Куртамышской средней школы №2, получившие свидетельство о получении профессии «вожатый»

Как сообщает газета «Куртамышская нива», сейчас на базе филиала колледжа обучение проходит ещё одна группа из 15 учениц 8 класса, которые обучаются швейному делу.

В декабре 2022 года было закуплено и установлено швейное оборудование, и сразу после каникул к учёбе приступили учащиеся средней школы №1.

Занятия проходят два раза в неделю. Пока изучают теорию, но уже скоро начнутся и практические занятия. По окончанию учёбы и практики на швейном производстве школьники получат свидетельство по специальности «Швея».

- У детей будет возможность обучаться на высокотехнологичном оборудовании, которое используется на современных производствах, а это значит, что подготовленные в стенах нашего колледжа специалисты будут востребованы на рынке труда. К тому же все обучающиеся пройдут производственную практику на Куртамышской швейной фабрике, где сейчас осуществляет деятельность московская компания ООО «OLDOS», специализирующаяся на пошиве брендовой детской одежды, - поделилась руководитель филиала Ольга Ширяева.

Довольны и родители школьников, большинство из которых уверены, что умение шить может когда-нибудь пригодиться.

Фото газеты "Куртамышская нива"

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.