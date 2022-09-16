Кузьмины из Лебяжья удивили интернет-пользователей своим видеороликом

Кузьмины из Лебяжья стали победителями конкурса «Один день из жизни семьи». Приняли участие в семейном онлайн-марафоне в преддверии Всероссийского конкурса «Семья года». Кузьмины семьи сняли ролик, где показали, как проходит их обычный день.

Главным режиссёром-постановщиком, оператором, комментатором должен быть ребёнок. Таковы правила. До 10 сентября семьи имели возможность разместить видео на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #киностудиясемейногофестиваля. Затем было открыто голосование среди подписчиков группы Всероссийский проект «Многодетная Россия». Видео семьи Кузьминых из Лебяжья набрало наибольшее количество лайков и стало победителем, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Посмотреть ролик можно здесь.

Ежегодно участниками конкурса становятся более трёх тысяч семей. Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В рамках конкурса «Семья года» проводится Семейный фестиваль. Это онлайн-мероприятие, которое объединит семей-участников конкурса всей страны и пройдёт в День отца 16 октября 12:00 (мск).

Фото из личного архива семьи Кузьминых.

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