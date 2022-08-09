Лагерь «Лазурный» возобновил работу

В лагере «Лазурный» при поддержке департамента образования и науки Курганской области проходит первая профильная смена «Казачья Застава». В ней принимают участие казаки и юнармейцы из Кургана, Далматовского района, Куртамышского, Кетовского и Целинного округов.

Смена «Казачья Застава» проходит на базе палаточного лагеря «Лазурный» в Куртамышском районе, который в этом году возобновил свою работу. Здесь ребята знакомятся с основами военной службы, православной веры и культуры, русскими народными традициями. В ходе занятий ребята могут совершенствовать свои навыки в стрельбе и владении традиционным казачьим оружием. Кроме того, юные казаки проходят обучение правилам безопасного поведения на воде, навыкам оказания первой помощи и спасения на водах. Организаторы уверены, что полученные умения будут способствовать допризывной подготовке и профессиональной ориентации молодежи, утверждают в департаменте образования и науки Курганской области.

В профильном ведомстве отметили, что палаточный лагерь – одна из форм организованного досуга подростков в летний период. К сожалению, на территории региона их осталось немного, именно поэтому одним из приоритетов сферы летнего отдыха является создание палаточных лагерей, глэмпингов и кемпинг-отрядов в загородных лагерях. Так, например, в соответствии с личным поручением губернатора Вадима Шумкова на площадке бывшего лагеря им. Коли Мяготина в ближайшие два года будет создан современный палаточный лагерь, который станет базой для работы курганского городского центра патриотического воспитания «Звезда».

Фото из официальной группы департамента образования и науки в социальной сети Вконтакте.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.