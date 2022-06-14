Лариса Киселёва: «Я горжусь, что я ОПОРОВЕЦ»

Член комитета по развитию женского предпринимательства курганской «ОПОРЫ РОСИИ», руководитель сети банкетных залов в Кургане Лариса Киселёва - о ведении бизнеса, трудностях в жизни и о том, как нашла команду единомышленников.

За каждым состоявшимся бизнесменом стоит личная история, которая помогла или порой заставила стать сильным, решительным и уверенным в себе предпринимателем. О своём большом предпринимательском пути Лариса Киселёва рассказывает с 2006 года. Именно тогда в семье произошло несчастье: муж попал в автомобильную аварию. Она была главным бухгалтером в одном из заведений, и на предложение помочь открыть бизнес - всячески отказывалась. Однако в столь сложный период Лариса всё же согласилась помогать. К общему делу затем подключился муж, а в дальнейшем и вся семья.

«Начали потихоньку расширять свой бизнес. В 2013 году открыли «Верону», затем «ЗерГуд», «Атриум» и сейчас «Эстель». Все записываю, планирую, к каждому заказчику индивидуальный подход. Например, именинница не может есть мясо – мы ей солянку варим, либо майонез нельзя, тогда все блюда делаем в сметанном соусе, или сахарный диабет у человека, тоже продумываем меню. К питанию детей также подходим индивидуально. Это со стороны все так просто, на самом деле сложно и тяжело. Кто-то за несколько дней прибегает в истерике: банкета не будет, отменяем свадьбу. Приходится разговаривать с людьми, успокаивать, быть своего рода психологом», – рассказывает Лариса.

Но не все праздники заканчиваются хорошо, признается Лариса Михайловна.

«Был неприятный инцидент, создалась конфликтная ситуация. О нас написали негативный отзыв везде, где можно, на меня нажаловались в различные органы, оклеветали. Я была в таком состоянии, что подумала о том, чтобы совсем закрыть свой бизнес, это было в сентябре прошлого года. В тот период я уже была членом «ОПОРЫ РОСИИ», чем я безусловно горжусь. И мне было настолько стыдно перед своими коллегами, опоровцами и я позвонила нашему Председателю Ольге Лютиковой. Полтора часа беседы по телефону она пыталась до меня донести, что я не права и на встрече с командой, ко мне все подходили и поддерживали меня. И вот та поддержка родных, близких и опоровцев помогла мне. Это был своего рода сигнал для меня: относись легче к таким ситуациям, отпусти. Я поверила в себя, в свою команду, словно крылья за спиной выросли, особенно после того, когда звонят и говорят спасибо за банкет», - говорит предприниматель.

О своей команде Лариса Михайловна рассказывает от всей души и с большой любовью. Они вместе красят, моют, убирают. Если надо, то наряду с рабочими она выходит и траву косит.

«Но могу и поругать их, но только по делу. Нам же всем приятно, когда заказчики говорят слова благодарности за оформление, за вкусную еду, за хорошее обслуживание. Хорошо в итоге всем», - признается женщина.

Не многие знают, но в сети банкетных залов есть бесплатная «Школа невест». Девушек учат грациозно ходить на каблуках, рассказывают о правилах поведения в ЗАГСЕ и на банкете, а также делятся секретом успешной свадьбы. И всё это инициатива Ларисы Киселёвой. А ещё она присутствует на всех банкетах, иначе не уснёт спокойно. К тому же, всех заказчиков команда обязательно поздравляет с торжеством и дарит небольшой памятный сувенир.

На вопрос как вы узнали об «ОПОРЕ РОССИИ», у бизнес-леди загораются добрые красивые глаза.

«Был форум молодых предпринимателей, меня дочь затащила туда, а мне 55 лет и я вешу 145 кг. Смотрю так на всех, некоторых только знала. А мне же болтать надо, знакомиться начала. И я поняла: здесь меня принимают такой, какая я есть – с килограммами, с темпераментом. Потом опять слёт молодых, и я с ними, марафон пятикилометровый – я тоже. А дальше увлеклась своими делами, работой, заботами и тут пандемия. Но хочу сказать, что я получила поддержку от опоровцев, лично от Ольги Владимировны, участвовала в онлайн заседаниях, практиках и если бы этого не было – я бы ушла в панику, в депрессию. Я поняла, мне надо вступать в ОПОРУ. И тут появилась исполнительный директор ОПОРЫ Аллочка, которая подтолкнула меня сделать этот правильный шаг. Я благодарна им всем за всё. И те люди, которые появились на жизненном пути, я бы их нигде не встретила, это многого стоит. С ними я не чувствую возраста, нам не надо ничего, кроме доброго слова и дружбы», - заканчивает свой рассказ со слезами на глазах сильная и открытая Лариса Киселёва.

Исполнительная дирекция Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».