Лариса Кокорина: «Цель всех преобразований – люди»

Главная цель модернизации системы здравоохранения Курганской области – повышение уровня медицинского обслуживания населения. На этом акцентировала внимание заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина, выступая сегодня на торжественном собрании, приуроченном ко Дню медицинского работника, который будет отмечаться по всей стране в предстоящее воскресенье.

- За последние три года в систему здравоохранения региона вложено порядка 5 млрд рублей. Почти в двух сотнях медицинских учреждений проведен капремонт, поставлено современное оборудование, обновлен автопарк больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и службы скорой медицинской помощи. Все это делается для облегчения труда медицинских работников, но самое главное – для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи нашему населению. Достаточно сказать, что за последние три года мы приобрели 6 современных компьютерных томографов и 3 магнитно-резонансных аппарата, которые повысили уровень диагностики состояния здоровья наших пациентов. Открыты центры амбулаторной медицинской помощи в трех поликлиниках города Кургана и в городе Шадринске. Все это делается для наших зауральцев, - заявила Лариса Кокорина.

Заместитель губернатора Курганской области по социальной политике выразила благодарность медицинским работникам. Особой признательности, по ее словам, они заслуживают за работу во время пандемии коронавируса, когда многим приходилось буквально дневать и ночевать на рабочем месте.

- Конечно, перед нами стоит важная задача привлечения новых кадров. У нас более 800 студентов обучаются в медицинских вузах, и только в текущем году свыше ста из них вернутся на малую родину. Нам предстоит организовать для них институт наставничества со стороны опытных коллег и помочь стать профессиональными врачами-практиками. В успешности этого лично у меня нет никаких сомнений, поскольку даже тот факт, что некоторые курганские доктора уезжают в другие регионы, говорит о том, что они востребованы и являются профессионалами высшей пробы, - заявила Лариса Кокорина.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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