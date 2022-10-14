Лариса Кокорина: «Мы готовы оказать посильную помощь всем нуждающимся»

Семьи мобилизованных по всем вопросам могут обращаться в местную администрацию.

- К заместителю главы по социальным вопросам, либо в комплексные центры социального обслуживания к руководителям. Мы готовы оказать посильную помощь всем нуждающимся. Кроме того, у нас работают «горячие линии» при главном управлении социальной защиты, где в любое время можно обратиться по всем вопросам, которые интересуют, - пояснила заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Лариса Кокорина.

По вопросам предоставления социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи семьи мобилизованных могут обратиться по телефонам: 8(3522)23-11-90 (круглосуточно); 8(908)006 72 40 (круглосуточно); 8(3522)44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).

Как сообщили в пресс-службе главы региона, материальная помощь, подключение газа, ремонтные работы, которые не успели сделать главы семей, приобретение продуктовых наборов, одежды и обуви для детей, закупка и доставка дров, помощь в оформлении кредитных каникул и прохождении лечения – эту и другую поддержку оказывают по поручению губернатора Вадима Шумкова главное управление социальной защиты населения совместно с другими региональными органами власти и местного самоуправления.

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