Лариса Кокорина посетила семьи мобилизованных курганцев

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова его заместитель по социальной политике Лариса Кокорина в выходные передала помощь семьям мобилизованных, проживающим в Кетовском округе и в Кургане.

Семье военнослужащего из села Падеринского Лариса Ивановна передала продуктовый набор, а самого младшего члена семьи, четырехлетнего Марка, поздравила с днем рождения, подарив игрушку. Ранее с семьей уже работала социальная служба: привозили детское питание и лекарства старшему сыну. Сейчас решается вопрос о подключении дома к природному газу и завершении текущего ремонта в доме.

В Кургане продуктовый набор передали матери мобилизованного бойца, оставшейся без своей главной опоры. Женщине необходимы лекарства, поэтому ей предложили написать заявление на получение материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

В этот же день посетили еще несколько семей призванных военнослужащих, выяснили вопросы, которые их волнуют.

Напомним, что по вопросам предоставления социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи семьи мобилизованных могут обратиться в Главное управление социальной защиты Курганской области по телефонам:

- 8 (3522) 23-11-90 (круглосуточно);

- 8 (908) 006-72-40 (круглосуточно);

- 8 (3522) 44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00).

Также можно обратиться за оказанием помощи в центры социального обслуживания населения в своем муниципальном образовании, сообщает официальная страница Правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».