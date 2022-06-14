Лариса Соколова: "Мы с Россией прошли длинный путь, и цели у нас одинаковые"

Заместитель председатель регионального отделения Российского детского фонда, координатор проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья» Лариса Соколова рассказала, что для неё значит праздник День России:

- Я многодетная мама. Говоря о дне России, говорю о больших жизненных параллелях. Зарождение дня этого началось с принятия декларации в 1990 году. Именно в этом году зарождалась моя семья. Мы с Россией прошли длинный путь, и цели у нас одинаковые. Как я хочу самого лучшего для своих детей и своей семьи, так и Россия старается делать жизнь каждого человека достойной, защищённой. Благополучие жителей нашей страны растёт с каждым днём. На фоне ситуации, которая сейчас складывается в мире, могу отметить, что неравнодушных русских не бывает. Последние события это очень чётко показали. В трудной ситуации мы сплотились, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.

Добавим, что 12 июня в 11:30 на Троицкой площади Кургана состоится фестиваль «Русское поле». Интересно будет и взрослым, и детям.

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