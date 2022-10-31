Лебяжьевские юмористы собрали деньги на новогодние подарки для детей мобилизованных

Весёлые и находчивые из городов Кургана, Макушино и Лебяжья 30 октября встретились в Лебяжьевском муниципальном округе.

Здесь состоялся 14 открытый фестиваль команд КВН «Восточный кот». За победу боролись 10 команд. Самым юным участником стала «Копейка», ребятам всего семь лет, но, несмотря на возраст, юные КВНщики уверено чувствуют себя на сцене.

С самого утра юмористы активно готовились к выступлению, прогоняли сценарий и репетировали вместе с редактором лиги Никитой Афанасьевым. В состав жюри вошли лебяжьевские педагоги, профессиональные кавээнщики и представители департамента образования и науки региона.

Поболеть и зарядиться хорошим настроением пришли порядка 300 зрителей, сообщается в официальной группе фестиваля «Восточный кот» в соцсети «Вконтакте». Заработанные 8,5 тысяч рублей участники игры решили перечислить на новогодние подарки для детей мобилизованных лебяжьевцев.

Фестиваль был разделён на два этапа. В конкурсе «Фристайл» команды играли в свободном стиле и показывали любые номера. Во время «Разминки» они импровизировали.

По информации Молодёжного портала Зауралья, в категории «ясельных группы» первое место заняла «Копейка», лучшим в средней возрастной группе стал «Киндер Даня». В лидеры вышел коллектив «Как Даня».

Все команды получили подарки от детского технопарка «Кванториум».

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Восточный кот».

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