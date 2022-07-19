Лебяжьевских школьников научили делать сладкие заготовки на зиму

В Лебяжье реализуют проект «Лето в банке». При этом имеется в виду не банковская сфера, а самая настоящая стеклянная банка. В Центре допобразования реализована краткосрочная программа, в рамках которой школьники смогли прикоснуться к миру кулинарного искусства.

Школьники научились "закатывать компоты" и варить варенье, а также узнали другие секреты сохранения летних продуктов — ягод, фруктов, овощей, ребята не только научились консервировать их и сделали простые заготовки на зиму.

«Проект «фудшкола «По карману» стал победителем грантового конкурса росмолодёжи на форуме «Утро-2021». В нашей фудшколе подростки и молодёжь получают знания и навыки приготовления разнообразных вкусных, питательных, полезных и, что важно, малозатратных блюд для того, чтобы сохранить своё здоровье и здоровье своих будущих детей. Итогом обучения станет гастрономическое шоу», — рассказала автор проекта, педагог Лебяжьевского ЦДО Полина Яхнич.

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