Лебяжьевским подросткам объяснили, что знания не получают, их берут

В Лебяжьевском центре дополнительного образования организовали своеобразную школу общения для 90 подростков из разных муниципалитетов Курганской области.

Мотивационные пятидневные сборы для ребят, испытывающих трудности в социализации, под названием «Кислородная маска» придумал и реализовал активист Лиги старшеклассников Лебяжьевского муниципального округа Вадим Степанюк, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки. Школьник победил во Всероссийском грантовом конкурсе в рамках финала «Большой перемены» и получил на реализацию своего проекта 845 тысяч рублей.

Всю неделю участники проекта жили в палатках, пели у костра, участвовали в психологических тренингах и творческих мастер-классах, квестах и мотивационных встречах.

Как рассказали организаторы, весь проект – это выход из зоны комфорта и получение новых знаний, умений и навыков, а ещё встречи с интересными людьми. Главный девиз программы: «Знания не получают, их берут!».