Лебяжьевский округ первым в Курганской области завершил посевную

Лебяжьевский муниципальный округ первым в области завершил посевную кампанию. По оперативным данным, общая, зерновыми и зернобобовыми засеяно 44 тысяч гектаров, а площадь сева технических культур составила 17 тысяч гектаров.

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области поздравил коллективы сельхозпредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств Лебяжьевского муниципального округа и пожелал дальнейших производственных успехов, получения достойного урожая.

Однако по состоянию на 1 июня 2022 года в Курганской области площадь весеннего сева составляет только 86% от плана или 1,096 млн. гектаров. Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 812 тысяч гектаров или 83% от плана. Что касается сева технических культур, то все с этим в порядке, и даже в избытке - засеяно более 220 тысяч гектаров или 103% от запланированного.

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