Лебяжьевской молодёжи рассказали о тонкостях солдатской службы

В межпоселенческой центральной библиотеке Лебяжьевского района прошло заседание коворкинг-центра «СПОР».

На заседание были приглашены Андрей Карев, директор Центра гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Лебяжьевского муниципального округа, и иерей Сергий Алексеев, настоятель прихода храма в честь Семистрельной иконы Божией Матери посёлка Лебяжье.

Разговор шёл на тему «Молодежь и армия». На повестке вопрос, касающийся службы в армии. Стоит или не стоит её проходить, является ли она обязательной, делает ли армия из мальчишек мужчин или это бесполезная трата времени, почему молодые люди не хотят идти в армию.

Приглашенные гости ответили заданные вопросы, а также поделились собственным опытом прохождения военной службы, сообщили в пресс-службе Курганской епархии.

Также отец Сергий рассказал об отношении Церкви к армии и военным и рассказал ребятам о святых воинах.

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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