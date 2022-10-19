Леонид Рассохин доставил гуманитарную помощь мобилизованным военнослужащим из Шатровского округа

Жителям Шатровского округа, которые проходят спецподготовку в Елани, доставили гуманитарный груз. Машину с гуманитарной помощью сопровождали глава округа Леонид Рассохин и председатель местной думы Павел Клименко.

Неравнодушные жители Шатровского муниципального округа собрали для мобилизованных земляков продукты питания, медикаменты, товары первой необходимости, предметы одежды и снаряжения.

В сборе средств приняли участие сотрудники администрации округа, культуры и социальной сферы, индивидуальные предприниматели, пенсионеры, простые жители округа, а учащиеся Дома детства и юношества написали письма нашим защитникам.

«Уважаемые жители Шатровского муниципального округа! Если вы хотите принять участие в общем деле и внести свой вклад, то можете приносить теплые вещи, продукты питания долгосрочного хранения (консервы рыбные, мясные, концентрированное и сгущенное молоко, каши и макароны быстрого приготовления, галеты, шоколад, сахар, чай) в пункт сбора, который находится в Комплексном центре социального обслуживания в селе Шатрово», - обратился к землякам со своей страницы в соцсети «Вконтакте» глава округа Леонид Рассохин.

Справки можно получить по телефону 8(35257) 9-23-04.

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