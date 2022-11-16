Леонид Серебров из Каргаполья вырастил на грядке «златоглавую» морковь

Житель Каргапольского округа Леонид Серебров пришёл в редакцию местной газеты «Сельская правда», чтобы поделиться «чудом с грядки».

На своем приусадебном участке мужчина вырастил необычную морковку, напоминающую… купола храма.

– Убирал овощи в огороде и вот выкопал из земли такое чудо, – говорит Леонид.– Первый раз такая морковь выросла, похожая на храм Василия Блаженного. Нынче у меня на приусадебном участке уродился богатый урожай, с пяти соток земли я собрал 102 ведра картошки, хотя раньше получал не больше 80.

Серебров живет в Каргаполье с 1981 года. 30 лет проработал агрономом, вначале в колхозе «Заря» в Шадринском районе, затем в Каргаполье в колхозе «22-го съезда КПСС». Свои знания и навыки в области растениеводства до сих пор не растерял, профессионально выращивает на участке овощные культуры. И в любой год, какой бы он ни был, засушливый или влажный, без урожая не остается. А иногда даже такие вот произведения искусства получаются.

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