Лицей Академии Яндекса открыл для курганцев набор на новый учебный год

В городах Кургане и Шадринске стартовал набор на новый учебный год в Лицее Академии Яндекса. Проект работает в Курганской области четвертый год и за это время его выпускниками стали 50 школьников. Учеба бесплатная.

В Лицее Академии Яндекса ждут школьников 8–10-х классов, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут учиться по самым современным программам от экспертов Яндекса. За два года им предстоит азы Python — одного из самых востребованных языков программирования.

На втором году обучения школьникам предстоит создать свои первые проекты. Например, выпускники прошлого года создали приложение для повышения цифровой грамотности у детей с ограниченными возможностями, социальную сеть для любителей астрономии и приложение для поиска волонтеров.

Чтобы попасть в Лицей, сначала надо заполнить анкету на сайте и пройти тестирование. На сайте можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Тех, кто успешно пройдет первый этап, ждет собеседование с преподавателем.

На уроках будет много теории, а также практических заданий для закрепления материала. Учёбе в Лицее Академии Яндекса нужно будет уделять минимум 8 часов в неделю.

Лицей Академии Яндекса работает в городах Кургане и Шадринске при поддержке региональных властей.

По информации департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области.

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