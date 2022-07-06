Лидер группы «Чайф» едет в Куртамыш

Здесь планируются съёмки фильма известного режиссёра: участие в кинокартине примет музыкант Владимир Шахрин.

Совсем скоро съёмки своего нового фильма на территории нашего региона планирует режиссёр Андрей Богатырев. Российскому зрителю он известен по фильмам «Иуда», «Красный призрак» и сериалу «Вампиры средней полосы».

– Фильм будет называться «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней», и съемки планируются с участием Владимира Шахрина, известного музыканта, лидера рок-группы «Чайф», – сообщают в администрации Куртамышского округа.

Темой фильма станет история семьи Шахриных и их родового гнезда. Напомним, Куртамышский краеведческий музей располагается в доме, построенном предками музыканта Владимира Шахрина. Уже долгое время является историческим и культурным центром, который посещают как местные жители, так и гости региона.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.