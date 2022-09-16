«Лифт в будущее» позволит зауральским студентам получить 100 тысяч рублей

Всероссийский профориентационный и образовательный проект «Лифт в будущее» запускает стипендиальную программу для молодежи. Поучаствовать могут и зауральцы. Цель программы – поддержать школьников и студентов, которые стремятся найти себя в профессии и развить потенциал. Годовой бюджет программы – 30 миллионов рублей.

Претендовать на стипендию могут школьники и студенты вузов и СПО от 14 до 22 лет, которые проходят обучение на платформе «Лифт в будущее»: изучают курсы, активны на мероприятиях, решают кейсы от компаний Группы АФК «Система», участвуют в программах интеллектуального волонтерства. Для того, чтобы посоревноваться за стипендию, необходимо закончить последний учебный период с хорошими и отличными оценками.

Стипендия составляет: для студентов вузов - 100 000 рублей (выплачивается по 20 000 рублей в течение 5 месяцев), для студентов колледжей – 37 500 рублей (выплачивается по 7500 рублей в течение 5 месяцев), для школьников – 25 000 рублей (выплачивается по 5000 рублей в течение 5 месяцев). Подать заявку можно каждые полгода: в феврале и в сентябре.

Как сообщает пресс-служба БФ «Система», активных участников ждут призы, которые помогут сделать первые шаги к самореализации: индивидуальная работа с наставником, карьерные и профориентационные консультации, чек-листы и гайды, промокоды и сертификаты от партнеров. Эти возможности открыты для всех, вне зависимости от академической успеваемости.

«Лифт в будущее» - флагманский образовательный проект БФ «Система», который помогает школьникам, студентам и молодым специалистам с нуля построить успешную карьеру. В фокусе проекта – ранняя профориентация и обучение сверхкомпетенциям, которые позволяют быстро интегрироваться в любую сферу бизнеса.

Как сообщает пресс-служба БФ «Система», все компоненты проекта направлены на сокращение разрыва между школой, вузом и работодателем: образовательные материалы и кейсы разработаны в партнерстве с ведущими российскими компаниями, результаты тестирования soft skills можно приложить к резюме при трудоустройстве, наставниками студентов становятся профильные эксперты-практики.

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