Линейки, посвящённые Дню знаний, в школах Зауралья пройдут торжественно

День знаний — это праздник для всех: педагогов, школьников, студентов, родителей, бабушек и дедушек, и поэтому очень важно отметить его с хорошим настроением. По словам директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова, линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в учебных заведениях Зауралья 1 сентября торжественно и празднично.

- Надеемся, что ни погода, ни какие другие причины не помешают нам провести наш общий праздник, и мы по традиции начнём новый учебный год с торжественных линеек, школьных звонков, цветов и улыбок. Кроме того, в этом году мы принимаем в большую дружную школьную семью 10,5 тысяч первоклашек. Хочется, чтобы для них первый день в школе был ярким и они навсегда запомнили своё 1 сентября. И с поддержкой родителей и учителей уверенно шагнули в мир знаний, - сказал Андрей Кочеров.

Он добавил, что окончательное решение о формате проведения Дня знаний учредители образовательных организаций принимают самостоятельно.