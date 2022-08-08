«Лишь забвение даёт истинную гибель» - Роман Можельский

В воскресенье, 7 августа, на главной сцене ЦПКиО выступила группа «Тайна театра» из Екатеринбурга. Трибьют-шоу «Король и Шут» в честь дня рождения Михаила «Горшка» (Горшенёва) порадовало поклонников. В прошлый раз у группы произошла пропажа «Сапог мертвеца» в Современнике. «Квартирник45», который пригласил ребят и в этот раз, устроил поиски. Многие курганцы подключились к детективу, развернувшемуся на наших улочках. Организаторы мероприятия купили новые сапоги, но пропажа всё-таки нашлась. Кроме того группе подарили торт с изображением их логотипа. В честь этого музыканты исполнили легендарную песню «Сапоги мертвеца», которая тут же зажгла толпу.

Автор проекта «Квартирник45», идеолог и ведущий мероприятий Роман Можельский поделился, что ожидания от мероприятия совпали с действительностью. Масштаб, само проведение – всё было прекрасно. «С учётом того, что Михаил Горшенёв ушёл из жизни уже 9 лет назад, в 2020 году «Король и Шут» стала самой популярной Российской рок-группой. Феномен группы в том, что каждое новое подрастающее поколение проникается музыкой, находит в ней что-то своё, и это позволяет «КиШу» оставаться на пике популярности» - отметил Роман.

Хотелось бы выделить две прекрасные фразы, которые запомнятся надолго: «Лишь забвение даёт истинную гибель» - Так Роман Можельский сказал о том, что Михаил Горшенёв будет жить в сердцах фанатов, пока они существуют и помнят о легендарном исполнителе.

Вторая фраза, проникающая в душу – «Музыка – это язык Бога. Она нравится всем». Роман прав, музыка, как явление, покоряет всех. Нет плохих исполнителей, направлений – всё равно у каждого есть свои поклонники.

Музыканты заводили толпу с каждой песней всё больше. Толпа скандировала текст любимых произведений, фонарики зажигались один за другим. Зритель и поклонник «Короля и Шута» Артём Рожков поделился впечатлениями от концерта: «Я очень рад, что эта музыка живёт дальше. Благодарен организаторам за создание такого шоу. В толпе встретил много своих старых знакомых, с которыми в своё время пели песни в парке. Ностальгия проявилась с самых первых аккордов, поэтому впечатления получил очень яркие. Спасибо!».

Зрители не отпускали группу до конца. Роман Можельский выступил с предложением спеть всё-таки песню «Лесник», любимую среди поклонников. «Тайне театра» ничего не оставалось, как согласиться. Толпа кричала: «Просим!», тем самым убедив выступающих исполнить ту самую песню.

Концерт начался в 20:00 и продлился почти до 23:00. В совокупности выступающие отыграли два с половиной часа, но зрителям этого показалось мало. После выступления многие фанаты пошли к импровизированной гримёрке артистов с просьбой сфотографироваться или подписать плакат. Участники группы с радостью соглашались, несмотря на усталость. Удалось поговорить и с солистом Юрием Ларионовым. Артист поделился историей любви к року: «Музыкой я занимаюсь с 7 лет. Сколько себя помню – всегда либо с гитарой, либо на барабанах. Рок многим помогает в тяжёлых жизненных ситуациях, помогал и мне, и друзьям. Началось с «Кино», затем «Король и Шут, «Алиса» - я начал слушать весь русский рок. Сегодняшнее выступление получилось шикарным. Очень люблю ездить в Курган, здесь неимоверная публика. Очень много людей, которые любят эту музыку, а значит, мы всё делаем правильно. По нашим подсчётам возле сцены собрались около трёх с половиной тысяч. Это круто!».

Люди постепенно расходились, некоторые фотографировались с флагом группы. Концерт прошёл замечательно, бурю положительных эмоций получили и зрители, и музыканты.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.

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