Лучшее звено газодымозащитной службы выявили в Курганской области

В Кургане подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона соревновались за звание «Лучшего звена газодымозащитной службы». За лидерство боролись 19 команд.

Участникам предстояло на скорость с наименьшим количеством штрафных баллов преодолеть всю дистанцию соревнований: освободить путь от препятствия в виде автомобильных покрышек, пройти по качающемуся бревну, не касаясь земли, преодолеть лабиринт, с помощью бензореза вскрыть дверь и продолжить движение по тоннелю, расчищая завал, поднять три магистральных линии при помощи спасательных веревок на площадку этапа, извлечь пострадавшего из под завала и транспортировать его в безопасное место, преодолеть забор, очередной тоннель, обнаружить пострадавшего в дымокамере и вынести манекен (весом 35 кг) и газовый баллон на свежий воздух, поразить мишень водой из проложенной рукавной линии.

«Весь личный состав проходил дистанцию в обмундировании весом, достигающим 25 кг. Газодымозащитная служба – это особое звено пожарной охраны, которое осуществляет деятельность в непригодной для дыхания среде. Газодымозащитники обязаны иметь безупречную физическую форму, психологическую закалку и безукоризненное здоровье. Наличие вышеперечисленного и продемонстрировали в своем арсенале зауральские звенья», - пояснила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по курганской области Ольга Сабуркина.

Среди пожарно-спасательных подразделений победителем соревнований стала команда 16 пожарно-спасательной части, прошедшая дистанцию за 8 минут 33 секунды. Среди структурных подразделений Главного управления МЧС России по Курганской области лучшим стал 3 пожарно-спасательный отряд с итоговым временем – 13 минут 13 секунд.

Фото Главного Управления МЧС России по Курганской области.

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