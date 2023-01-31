Лучшие педагоги Кургана защитили проекты и провели мастер-классы

«Учителя года» и «Воспитатели года» провели мастер-классы, а конкурсанты номинации «Педагогический дебют» защитили свои проекты.

По итогам первых двух испытаний – написания эссе и описания практического опыта – в номинации «Учитель года» лидируют учитель географии гимназии № 30 Сергей Никитин и учитель химии гимназии № 31 Елена Нагарникова. Среди воспитателей на равных позициях тоже два участника – музыкальный руководитель детского сада № 131 Мария Дымшакова и воспитатель детского сада № 115 Екатерина Поздина. Из числа дебютантов хорошо проявили себя воспитатель детского сада № 141 Дарья Демина и учитель истории и обществознания гимназии № 32 Анастасия Хренюхина, сообщили в пресс-службе администрации города.

Конкурсанты провели мастер-классы. Говорили о читательской грамотности, переводили иностранные слова, проводили картографические исследования.

Сегодня жюри отберет финалистов конкурса, которые продолжат дальнейшую борьбу за победу. Им предстоит провести открытые уроки и воспитательные мероприятия, а также поучаствовать в профессиональном разговоре и блиц-выступлении.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.