Лучшие педагоги Шадринска получили заслуженные награды

В преддверии Дня учителя в администрации Шадринска состоялось чествование лучших педагогов. Торжественный прием провела заместитель главы города по социальным вопросам Наталья Бякова, сообщает пресс-служба администрации.

Приветствуя почетных гостей мероприятия, Наталья Бякова отметила, что работа шадринских учителей заслуживает самой высокой оценки: «Благодаря вашему труду наши дети добиваются немалых успехов и прославляют своими достижениями родной город в различных сферах деятельности: культуре, науке, спорте и творчестве». Она поздравила всех с наступающим праздником, пожелала крепкого здоровья, благодарных учеников и успехов в таком нелегком, но благородном труде, а также добавила: «Считаю, что быть педагогом - это предназначение, это судьба».

Впервые в Шадринске ведомственной наградой Министерства просвещения РФ - нагрудным знаком «За верность профессии» награждена учитель русского языка и литературы лицея №1 Елена Лукиных. Нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоены учитель начальных классов лицея №1 Елена Дымшакова и учитель математики школы №4 Елена Сахарук.

На церемонии награждения семь педагогов были отмечены Почетной грамотой Министерства просвещения РФ: тренер-преподаватель детско-юношеской спортивной школы Наталья Заикина, методист детского сада №33 «Светлячок» Татьяна Кореневских, учитель русского языка и литературы школы №2 Ирина Корякина, учитель химии школы №20 Полина Смирнова, учитель биологии и химии школы №8 Светлана Спицына, учитель начальных классов лицея №1 Людмила Федотова, педагог-психолог детского сада №9 «Росинка» Ольга Щетинина. Благодарностью Министерства Просвещения РФ поощрена Любовь Каргаполова, заведующая детским садом №23 «Солнышко».

Ежегодно наравне с более опытными педагогами награждаются молодые специалисты, которые уже успели зарекомендовать себя в выбранной профессии. Благодарственным письмом Администрации за добросовестный труд в системе образования Шадринска награждены: учитель русского языка и литературы школы №8 Дарья Обанина, учитель английского языка школы №10 Анна Соловьева, педагог- психолог школы №20 Татьяна Купашева. Грамотой Отдела образования поощрена Людмила Степановских, учитель начальных классов лицея №1. Благодарственные письма Отдела образования получили: воспитатель детского сада №5 «Созвездие» Анастасия Соколова, педагог – психолог детского сада №8 «Ласточка» Евгения Засыпкина, инструктор по физической культуре детского сада №9 «Росинка» Наталья Крамарева, социальный педагог детского сада №10 «Умка» Азиза Федюкова.

Не остались без внимания заслуженные учителя и ветераны педагогического труда, которым были вручены цветы и сладкие подарки. Торжественную встречу украсили творческие номера воспитанников детской музыкальной школы им. Т.В. Бобровой.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте»/