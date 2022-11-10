Лучшие полицейские Кургана получили премии от Елены Ситниковой

Лучшие подразделения УМВД получили дипломы и денежные премии по итогам работы за 2022 год.

Глава Кургана Елена Ситникова приняла участие в торжественном мероприятии в городском УМВД России и поздравила сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Лучшим подразделениям УМВД России по городу Кургану на торжественной церемонии вручили дипломы и денежные премии за образцовое выполнение служебных обязанностей. Об этом в своём телеграм-канале рассказала Елена Ситникова. Глава города поделилась: «Самоотверженный труд этих людей всегда был гарантией спокойной жизни наших горожан, порядка и безопасности на улицах Кургана. Спасибо за хорошую службу!»

Также сегодня поздравили и ветеранов органов внутренних дел. Для тех, кто является примером для молодых профессионалов, в качестве подарка выступили творческие коллективы Детской школы искусств имени В.А. Громова – они исполнили свои лучшие творческие номера. Елена Ситникова поблагодарила ветеранов: «Многие из них ведут масштабную патриотическую воспитательную работу среди молодежи – сегодня эта работа важна, как никогда. Мне посчастливилось поздравить этих преданных своей профессии людей с профессиональным праздником. Благодарю за многолетнюю службу на благо наших жителей, города и нашей страны».

Фото из телеграм-канала главы города Кургана Елены Ситниковой.

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