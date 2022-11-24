Лучшие работники АПК Курганской области получили награды

Курганских передовиков отметили в сферах растениеводства, животноводства и не только. Заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов вручил лауреатам премии имени Т.С. Мальцева дипломы и знаки отличия в различных номинациях за достижения высоких показателей.

Всего в этом году 29 награждённых: механизаторы, комбайнеры, инженеры, агрономы.

Лучших выбирала конкурсная комиссия, оценивая высококачественное проведение посевной кампании, рациональное использование удобрений, сельскохозяйственной техники, заготовку кормов, большие площади посева, регулярное обновление сельхозтехники, применение ресурсосберегающих технологий, высокую урожайность, в целом многолетний вклад в развитие агропромышленного комплекса Курганской области.

Один из удостоенных мальцевской премии – заслуженный работник сельского хозяйства России, главный агроном компании «Агро-Клевер» Сергей Мальцев. В своё время Сергей Николаевич успел поработать под началом прославленного академика. И сейчас предприятие из шадринского села Мальцево продолжает дело Терентия Семёновича, использует его наработки, соблюдает основные принципы земледелия.

«Чтобы получит хорошие результаты на земле нужно выкладываться по полной программе, любить свой труд, любить землю. Так как отнесёшься к земле, такой результат получишь. Всё зависит от того, как каждый на своём месте выполнит ответственно свою работу. Если относиться к земле так, что лишь бы посеять, а там как-то само вырастет, то никогда результатов не получишь. Каждый шаг, каждый на своём месте должен сделать так, как требуется», - уверен Сергей Мальцев

В целом, как отмечают специалисты, отрасль растениеводства в нашем регионе в последние годы развивается очень успешно.

«Показатели отличные. За последние 10 лет мы намолотили более 2, 2 миллионов тонн зерна, - пояснил начальник отдела агропроизводства департамента АПК Курганской области Евгений Иванюшин. - По масличным культурам – 270 тысяч тонн. Тоже отличный показатель. По картофелю и овощам вышли в плюс по сравнению с прошлым годом. Это очень хороший результат. Здесь и погода сыграла для аграриев положительную роль и технологии применения минеральных удобрений, средств защиты растений – всё сказалось на повышении урожайности».

11 аграриев в этом году стали лауреатами губернаторской премии за лучшие внедрения в отрасли животноводства. Это сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, ветеринары, бригадиры, операторы машинного доения и другие специалисты.

Труд ещё четверых сотрудников агропромышленного комплекса Курганской области был отмечен почётными грамотами Министерства сельского хозяйства страны. Награды им вручил губернатор Вадим Шумков.

«Было очень приятно, что мой труд оценили, что не зря я поработала столько лет, - признаётся заместитель начальника производственно-технической лаборатории Шадринского комбината хлебопродуктов, работница отрасли АПК с более чем 40-летним стажем Антонина Быкова. - Большое спасибо, что наградили так торжественно. Это благодарность от Министерства сельского хозяйства, но вручил губернатор. Это очень приятно получить благодарность из рук главы Курганской области».

Как отметил глава региона в ходе проведения итогового годового заседания Совета по развитию агропромышленного комплекса, рост производства сельхозпродукции в этом году у нас составит почти 150%.

«Аграрии просто молодцы!!! Сфера растёт. Регион развивается.

Это всё труд тысяч конкретных людей. Спасибо вам», - написал в своём телеграм-канале слова благодарности работникам АПК Вадим Шумков.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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