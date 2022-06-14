Лучшие семьи Зауралья живут в Катайском, Куртамышском, Лебяжьевском и Щучанском районах

Пять зауральских семей стали лучшими по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Он направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.

Конкурс проходил в регионе с 5 марта по 30 апреля, его участниками стали 39 зауральских семей. Семейные команды готовили презентационный видеоролик о семье и семейное портфолио (грамоты, дипломы, благодарственные письма, семейные фотографии, генеалогическое древо, публикации в СМИ), сообщает Молодёжный портал Зауралья.

Победителей назвали в пяти номинациях, ими стали: «Многодетная семья» — Василий и Татьяна Ильиных (Катайский район), «Молодая семья» — Дмитрий и Екатерина Кузьмины (Лебяжьевский МО), «Сельская семья» — Сергей и Татьяна Худяковы (Щучанский МО), «Золотая семья» — Пётр и Анна Вагановы (Куртамышский МО), «Семья – хранитель традиций» — Александр и Александра Ленских (Катайский район). Теперь лидеров ждёт Всероссийский этап конкурса.

Фото с сайта prospekt45.ru.

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