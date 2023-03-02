Лучшие школьники Кургана стали стипендиатами главы города

В Кургане 22 школьникам глава города Елена Ситникова вручила поощрительные премии. Награды присуждались в трёх номинациях – «Образование», «Культура» и «Спорт». Соответственно в составе отборочной комиссии – педагоги общего и дополнительного образования, работники культуры и спорта, сотрудники инновационного методического центра. В этом году участники конкурсного отбора – школьники с 4 по 11-й класс.

«Это одни из лучших молодых людей нашего города. Они своим трудом, упорством, работой над собой показывают, что уже в таком юном возрасте, только начиная свой жизненный путь, можно достичь значимых высот. В нашем городе 41 тысяча учеников с 1 по 11 классы и только самые лучшие становятся стипендиатами», - полагает глава Кургана Елена Ситникова.

Размер стипендии – 1 тысяча рублей в месяц. Но чтобы школьники почувствовали поощрение более весомо, решено выплатить его единовременно. На 12 тысяч рублей стипендиаты смогут порадовать себя, сразу приобрести что-нибудь, полезное, необходимое или распорядиться этой сумой как-то иначе.

«Премия – это главным образом не материальное, а моральное поощрение», - считает Елена Ситникова.

Среди стипендиатов этого года - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований «Зимние таланты- 2022», «Театральное единство», «Золотое наследие классики 2022», «Златоглавая Россия, многоликая страна», чемпионат России по плаванию, VII детские азиатские спортивные игры, турнир по спортивным танцам «Урал-Россия -2022», Всесибирская олимпиада школьников по химии/математике, интеллектуальная викторина «Техноквиз», IХ Международный конкурс по математике «Я Решаю!», Всероссийская конференция научно-исследовательских работ и многих других.

«Самым главным достижением в этом году я считаю то, что я провела его так, как мне хотелось, - призналась одна из стипендиаток, учащаяся гимназии №32 Диана Зайцева. - Много занималась научной деятельностью. Это дело я очень люблю, особенно атмосферу на конференциях. Поучаствовала более чем в 10 конференциях разного уровня. Очень благодарна за это своим преподавателям. На конкурсе «Ученик года-2022» я стала призёром и заняла 3 место».

Наряду с наградами школьникам благодарности главы города были вручены и их родителям.

«Желаю вам любить и ценить своих родителей - это те люди, которые будут поддерживать вас всегда. Цените педагогов, с которыми вы сейчас в школе, а также тех педагогов и наставников, которые встретятся вам в дальнейшем на вашем жизненном пути. Именно благодаря тому бесценному опыту, знаниям, которые они вам передадут, вы сможете двигаться вперед», – напутствовала стипендиатов глава Кургана.

За весь период, с момента назначения стипендии главы города Кургана в 2004 году, её были удостоены 369 юношей и девушек. В этом году награждение стипендиатов прошло в школе искусств №1 имени В.А. Громова.

Константин Сапунов. Фото автора.