Лучшие ученики курганских школ рассказали всему городу о своих увлечениях

Ежегодный городской конкурс «Ученик года – 2022» проводится для учащихся 10-11 классов. В этом году участники из 26-ти общеобразовательных организаций города собрались в библиотеке им. Л. Куликова. Ребята презентовали визитные карточки «Добро пожаловать в мой мир!».

Например, ученица 11 А класса школы №9 Мария Маркина рассказала, что мир её увлечений огромен – это музыка, вожатство, семья. Михаил Расторгуев из школы №50 в творческой форме рассказал о своей жизни, увлечениях, мечтах.

Представительница гимназии №47 Полина Безгодова с помощью песочной анимации представила мир своих увлечений - зрители узнали эмблему РДШ, силуэты церквей, образ реки-дороги. Полина мечтает внести новое в архитектуру города. А Диана Зайцева из гимназии №32 рассказала, что её мир увлечений – это экология, кулинария, волнтёрство в сфере культуры и медицины, вокал.

Екатерина Варлакова из школы №24 предложила сыграть в интеллектуальную викторину «Своя игра». В основе – вопросы из четырёх содержательных направлений, составляющих основу жизни участницы конкурса: волонтерство, кадетство, казачество и патриоты Зауралья. Свое выступление конкурсантка эффектно закончила кадетским вальсом.

Каждый из ребят с креативом подошёл к конкурсному испытанию. По информации пресс-службы администрации города Кургана, впереди конкурсантов ждут публичное выступление, дискуссия, защита проекта и интеллектуальный турнир.

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила участников конкурса в своём телеграм-канале: «На фотографиях – участники городского конкурса «Ученик года». Все они – яркие, веселые, талантливые и креативные ребята. Желаю каждому из них победы. Будьте смелыми! Дерзайте! И у вас всё получится!»

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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