Лучших медработников Зауралья ждут гранты

Стартовал приём заявок на участие в областном конкурсе на предоставление гранта губернатора «Лучший работник в сфере здравоохранения Курганской области».

Впервые его провели по инициативе главы региона в конце прошлого года. В этом году число номинаций увеличилось с трёх до семи, отметили в пресс-службе главы региона.

Новые номинации: «Лучший молодой специалист со стажем до трёх лет», «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», «Лучший водитель скорой медицинской помощи», «Лучший главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Курганской области».

Также проведут конкурс по номинациям: «Лучшая медицинская сестра», «Лучший врач», «Лучший фельдшер». Победители получат гранты в размере 100 тысяч рублей.

Заявки принимаются в департаменте здравоохранения Курганской области по 8 июля включительно. Дополнительную информацию можно будет узнать на сайте ведомства.

По инициативе губернатора впервые проведёт грантовый конкурс управление ветеринарии Курганской области, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте». Победитель конкурса за звание «Лучший ветеринарный врач Курганской области» также получит 100 тысяч рублей.

Заявки принимают с 1 июля по адресу: 640002, город Курган, улица Володарского, 65, строение 1, и в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: uvko@kurganobl.ru.