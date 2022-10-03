Лучшим педагогам Курганской области вручат награды

Большая учительская неделя стартовала для всего педагогического сообщества России в преддверии профессионального праздника.

В Курганской области запланированы торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику. За вклад в профессию лучшим из лучших вручат ведомственные награды. Также в плане встречи с ветеранами педагогического труда. В регионе будут проведены смена школьного актива, конкурс видеороликов «Педклассы — это мой выбор!», областное мероприятие КОНВЕНТ45 «Наставник_2023» с участием молодых педагогов, гостиная «Современный учитель: профессия или призвание». Как сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Курганской области, в Катайске организуют педагогическую аллею на территории районного краеведческого музея, а в Курганском педколледже пройдет концерт «Колледж встречает друзей!».

Программа Большой учительской недели завершится 9 октября.

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