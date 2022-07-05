Лучшим представителям ИТ-сферы вручат гранты губернатора Курганской области

По инициативе губернатора Вадима Шумкова 4 июля стартуют областные грантовые конкурсы в ИТ-сфере.

Как отметили в департаменте информационных технологий и цифрового развития, конкурсы пройдут в трёх номинациях.

По информации департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области, конкурс на звание «Лучший ИТ-специалист государственного и муниципального управления Курганской области» проводится среди сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления Курганской области, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и предприятий, иных государственных или муниципальных организаций.

Конкурса на звание «Лучший ИТ-разработчик Курганской области» - среди сотрудников органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, подведомственных государственных и муниципальных учреждений и предприятий, иных государственных и муниципальных организаций, некоммерческих организаций Курганской области, включая специалистов в области информационных технологий, обеспечивающих разработку и функционирование государственных региональных и муниципальных информационных систем, а также студентов вузов. Работа участников этой номинации способствует достижению значений показателей эффективности деятельности региона в сфере информационных технологий.

Конкурс в номинации «Лучший ИТ-наставник Курганской области» - среди специалистов и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, вузов, образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, осуществляющих на территории области образовательную деятельность по направлениям подготовки в сфере информационных технологий.

Пресс-служба губернатора Курганской области сообщает, что в каждой из номинаций выберут трёх победителей. Наградой за 1-е место станет грант в 100 тысяч рублей, за 2-е - 75 тысяч рублей; за 3-е - 50 тысяч рублей.

Заявки на участие до 18:00 часов 8 июля 2022 года принимает департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области в электронном виде в формате PDF по адресу электронной почты: uinfo@kurganobl.ru.

Телефон для справок: 8 (3522) 42-91-96.

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