Лучшим семьям Курганской области вручили подарки и денежные премии

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» получили дипломы, подарки и денежные призы.

Награждение лучших проходило в Курганском областном художественном музее. В этом году конкурс проводился уже в седьмой раз. Его цели - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Организаторы – Министерство труда и социальной защиты страны и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителей и призёров отбирают в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья - хранитель традиций» и «Золотая семья».

«Семья – это в первую очередь состояние самого человека, его души, - отметил в своём приветственном слове губернатор Курганской области Вадим Шумков. – Это культура. Мы делаем всё необходимое, и будем продолжать это делать для того, чтобы культура семьи, наши традиционные национальные ценности никто никогда не мог порушить. Я рад быть сегодня с вами, в кругу единомышленников, людей, которые считают, что большая семья – это не просто какое-то достижение. Это жизненная необходимость. Спасибо вам за ваш труд».

В каждой номинации конкурса по три диплома за третье, второе и первое места. Призовой фонд – от полутора до пяти тысяч рублей. Одни из призёров – жители Куртамыша семья Денисовых. Папа Валерий и мама Наталья воспитывают трёх сыновей, дочь и приёмного сына. Валерий - строитель, Наталья - воспитатель детского сада. Мама сейчас в декретном отпуске.

«У нас сейчас уже свой детский сад дома. Мы по-другому свой распорядок уже не представляем. Привыкли, и нам не тяжело, - улыбаясь, говорят Наталья и Валерий. - День начинается с меня, - продолжает мама. - Бужу детей, папу, всех собираю, отправляю. Остаёмся с младшим сыном дома. Остальные в садике, на работе, школе, на тренировке, занятиях в секциях до вечера».

Все семьи – победители конкурса - ведут активный образ жизни. Кто-то занимается спортом, другие музыкой, участвуют в различных конкурсах и общественной жизни. Для правительства Курганской области поддержка семей, материнства, отцовства и детства – одно из приоритетных направлений в работе. В регионе строятся и ремонтируются детские сады и школы, поликлиники, спортивные объекты, объекты досуга, семьям предоставляется материальная поддержка для приобретения и строительства жилья, создаются рабочие места.

«С этого года мы запускаем новую программу дополнительно к школам, детским садам, поликлиникам, рекреации, спорту, - подчеркнул Вадим Шумков. – Программа рассчитана на 2022 -2023 год. Это масштабная модернизация летних загородных лагерей. Восемь лагерей будут полностью или частично отремонтированы, модернизированы на территории Курганской области хорошо отдыхали. Стартуем уже в октябре».

Юные воспитанники городских творческих студий от себя преподнесли семьям музыкальные подарки, артистов встретили горячими аплодисментами. Церемонией награждения торжественное мероприятие не ограничилось. Для победителей конкурса организаторы устроили чаепитие в уютной обстановке одного из залов художественного музея.

Константин Сапунов. Фото Павла Баева.

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