Лучший пилот столетия призналась Курганской области в любви

В Кургане очень чисто и красиво. Об этом сегодня, 6 февраля, после торжественного собрания, посвященного 80-летию Курганской области, «Новому миру» заявила многократная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, обладатель звания «Почетный гражданин Курганской области» Светлана Капанина.

- К сожалению, я давно не была в Кургане — всё не складывалась дорожка. Но мне здесь очень понравилось — всё чистенько, снег убран, всё красиво. Мне вообще всегда нравится в Кургане, я люблю приезжать в ставший мне родным город, - призналась собеседница нашего издания.

Напомним, что Светлана Капанина родилась в городе Щучинск Казахской ССР и приехала в Курган только в возрасте 19 лет. Но именно здесь она занялась самолетным спортом и состоялась как великая спортсменка, поэтому называет регион своей «лётной Родиной».

- Я очень люблю Курган и его жителей! От души поздравляю всех с 80-летним юбилеем Курганской области! Всем огромного здоровья, благоденствия, удачи во всем и, конечно же, мирного неба над головой! - обратилась к зауральцам Светлана Капанина.

Добавим, что она является 7-кратной (!) абсолютной чемпионкой мира по самолётному спорту в женском зачёте. Подобного достижения не повторял никто, в том числе среди мужчин. Международная авиационная федерация признала Светлану Капанину лучшим пилотом столетия. В 2003 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как «самого титулованного пилота в мировой спортивной авиации».

Светлана Капанина является Заслуженным мастером спорта России и Заслуженным тренером России. Она — член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» и доверенное лицо Президента России В.В. Путина.

Светлана Капанина — обладатель многих государственных наград. В 2015 году за выдающиеся заслуги, способствующие повышению известности и авторитета региона, ее удостоили звания «Почетный гражданин Курганской области».

Николай Волков.

Фото сайта kapanina.com и Николая Пушилина, Медиахолдинг «Новый мир».